15-01-2017 às 21:55 Copa Flórida: Na volta de Verón, Estudiantes vence Bahia Gazeta Press Orlando(EUA) Depois da derrota nos pênaltis no primeiro jogo, o Bahia voltou a campo nos Estados Unidos para mais uma partida da Copa Flórida. Jogando contra o Estudiantes, os baianos acabaram derrotados por 1 a 0, com gol contra do lateral Tinga. A partida marcou a volta do meio-campista Verón ao futebol. O atleta, e presidente... Leia

15-01-2017 às 21:50 Copa SP: Flamengo vence Cruzeiro com gol no final Gazeta Press Osasco(SP) O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na noite deste domingo, no estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, o time rubro-negro derrotou o Cruzeiro por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Vinicius Júnior, nos acréscimos, em jogada bastante contes... Leia

15-01-2017 às 21:18 França: Olympique é goleado em casa pelo líder Monaco Gazeta Press Marselha(Espanha) O Olympique de Marselha recebeu a dura missão de encarar o Monaco no estádio Vélodrome e não suportou a boa fase de Falcao Garcia e companhia. Antes do apito inicial, a torcida francesa aproveitou o momento para expor todo seu desagrado com um eventual retorno do marfinense Drogba, que interessa ao Corinthians. Com... Leia