09-01-2017 às 19:39 Fifa: Lloyd é a melhor do mundo pela segunda vez seguida Gazeta Press Zurique(Suiça) Depois de ficar fora da premiação passada, em 2015, Marta voltou a figurar entre as três melhores jogadoras do mundo, eleitas pela Fifa, mas não ganhou. A mais votada, pela segunda vez seguida, foi a norte-americana Carli Lloyd, jogadora do Houston Dash. A brasileira ficou em segundo lugar. Depois de receber o trof... Leia

09-01-2017 às 19:38 Fifa: Troféu de pelada se assemelha ao do Mundial de Clubes ... Gazeta Press Zurique(Suiça) A Fifa utilizou um troféu muito semelhante àquele que o Corinthians conquistou no Mundial de Clubes de 2000 como premiação de uma pelada. O jogo foi promovido na sede da entidade, em Zurique, com alguns dos convidados da festa que elegeu o português Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do mundo em 2016. Assim co... Leia

09-01-2017 às 19:32 Série B: Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Anderson... Gazeta Press Recife(PE)Um dia depois de ver o ex-capitão Danny Morais ir para o futebol sul-coreano, o Santa Cruz anunciou seu novo zagueiro. O time pernambucano anunciou em seu Twitter a contratação de Anderson Salles, que estava no Goiás, até o final do ano. O clube não queria contratar mais defensores, entretanto foi forçado a se movimenta... Leia