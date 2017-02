03-02-2017 às 23:07 NBB: Brasília vence Basquete Cearense e reassume ponta Gazeta Press Brasília (DF) - O Brasília voltou à liderança do Novo Basquete Brasil nesta sexta-feira. Recebendo o Basquete Cearense no ginásio da ASCEB, o time do Distrito Federal foi arrasador e venceu sem grandes dificuldades, por 88 a 52. Com o resultado, os brasilienses recuperaram a ponta da tabela, perdida para o Flamengo na última ... Leia

03-02-2017 às 23:05 Placar Gazeta Press Gazeta Press Rio de Janeiro (RJ) - Eis os resultados dos jogos programados para esta sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017, segundo informa a agência Gazeta Press: CAMPEONATO PAULISTA --------------------- Santos 6 x 2 Linense CAMPEONATO ESPANHOL --------------------- Deportivo La Coruña x Betis - ADIADO CAMPEONATO ALEMÃO -------... Leia

03-02-2017 às 23:03 Sul-Americana: Conmebol divulga datas da Primeira Fase Gazeta Press Assunção (Paraguai) - A Conmebol divulgou na noite desta sexta-feira a datas e os horários dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana desse ano. Corinthians e São Paulo vão jogar em dias diferentes, apesar do sorteio ter definido um como mandante no seu primeiro confronto e o outro com o jogo decisivo em casa. O Cruze... Leia