Gazeta Press Los Angeles (EUA) - Nesta quarta-feira, a cidade norte-americana de Los Angeles foi confirmada oficialmente como concorrente à sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Após votação unânime do conselho da cidade, a candidatura foi aprovada por 13 votos a zero. Apesar de já estar concorrendo há tempo, a decisão desta quarta reafirma com...

25-01-2017 às 23:54

Gazeta Press Nova Orleans (EUA) - No dia 17 de fevereiro será realizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o Desafio dos Calouros, que integra o fim de semana do All-Star Game da NBA. Por isso, os 20 nomes convocados foram anunciados nesta quarta, e cada equipe contará com dez atletas. Para o evento, os principais jogadores que estão no p...