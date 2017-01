29-01-2017 às 22:07 Copa da Liga de Portugal: Moreirense bate Braga e leva títul... Gazeta Press Algarve(Portugal)Com um gol brasileiro, o Moreirense é o novo campeão da Copa da Liga de Portugal. Neste domingo, a equipe venceu o Braga por 1 a 0, no estádio Algarve, campo neutro para os dois times, na final da competição. O único tento da partida saiu já nos acréscimos da primeira etapa. O volante brasileiro Cauê Da Silva cob... Leia

29-01-2017 às 22:05 Baiano: Bahia quebra jejum de vitórias e estreia bem Gazeta Press Salvador(BA) O Bahia começou o Campeonato Baiano com o pé direito e ainda quebrou o jejum de vitórias. Após três jogos sem vencer e sem mascar gols, o Tricolor bateu o Jacobina por 2 a 0, neste domingo, no estádio Pituaçu. Zé Rafael e Juninho anotaram os tentos da equipe da casa. O jogo começou agitado e, mesmo atuando com o time... Leia

29-01-2017 às 22:03 Carioca: Madureira derrota o Macaé e assume ponta Gazeta Press Nova Friburgo(RJ) O Madureira conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca. Em partida disputada na noite deste domingo, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, a equipe de Conselheiro Galvão derrotou o Macaé, de virada, por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B com seis pontos ganhos. O Macaé, dirigido por R... Leia